Американец погиб при взрыве пушки на предродильной вечеринке

Трагически завершилась вечеринка для будущей матери в американском штате Мичиган: 26-летний гость попал в больницу с осколочными ранениями и скончался на операционном столе, сообщает ABC12.

ЧП произошло на минувшей неделе в небольшом городке Гейнс на так называемой предродильной вечеринке (проводятся они, как правило, за месяц до предполагаемого появления малыша на свет). После вручения подарков будущим родителям гости собрались во дворе дома, чтобы узнать пол ребенка. Мероприятие было обставлено торжественно, глава семейства даже соорудил небольшую пушку и зарядил ее конфетти, но вот последствия оказались чудовищными.

Залп не удался, поскольку орудие попросту разорвало. Металлические обломки поразили стоявшего поблизости молодого человека. Его оперативно доставили в больницу, но спасти не удалось.

Больше никто из гостей не пострадал, но были повреждены три автомобиля и гараж.

В минувшем сентябрей на аналогичном мероприятии в Южной Калифорнии вспыхнул пожар, который уничтожил тысячи гектаров леса, а 2019 году 56-летняя женщина погибла, когда рядом с ней взорвалась "красочная бомба".