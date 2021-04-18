При стрельбе на поминках в США погиб один человек

Один человек погиб и пятеро получили ранения во время поминальной церемонии по жертве прошлогодней стрельбы. Поминки проходили на парковке рядом с магазином сети Dollar General в городе Колумбус, когда из проезжающего мимо автомобиля неизвестный открыл огонь, сообщает телеканал Fox News.

Погибшая женщина была простой покупательницей, заехавшей в магазин за продуктами, и в церемонии не участвовала. Пятеро раненых доставлены в местный госпиталь и находятся в стабильном состоянии.

Двумя днями ранее неизвестный мужчина расстрелял пятерых человек в отделении почтовой компании FedEx в Индианаполисе. Еще четверо получили ранения. Стрелок задержан, его мотивы пока не известны. Неделю назад в Техасе неизвестный открыл огонь по сотрудникам мебельной фабрики. В результате стрельбы один человек был убит и пятеро ранены. Злоумышленника уже задержали.