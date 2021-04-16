Вооруженный мужчина открыл огонь рядом с аэропортом Индианаполиса

По меньшей мере пять человек получили огнестрельные ранения в результате нападения вооруженного автоматической винтовкой мужчина в американском Индианаполисе, сообщает Fox31. Сам злоумышленник при виде полицейских свел счеты с жизнью.

Первые выстрелы на парковке перед складом почтовой компании FedEx, который расположен в непосредственной близости от аэропорта, прогремели около 23 часов 15 апреля по местному времени (06:00 16 апреля по Москве). Нападавший, как рассказали пострадавшие, открыл огонь по машинам, произведя не менее 10 выстрелов. Затем он укрылся внутри здания, но при попытке стражей порядка начать с ним диалог покончил жизнь самоубийством.

Полицейские не уточняют точное число пострадавших, сотрудники FedEx говорят, что в больницу доставили не менее пяти человек. Об их состоянии ничего не сообщается.