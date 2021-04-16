Жертвами стрельбы в Индианаполисе пали восемь человек

Восемь человек погибли в результате нападения вооруженного человека в американском Индианаполисе. Еще шестерых доставили в больницу с ранениями, сообщает Fox31.

Злоумышленник открыл огонь поздним вечером 15 апреля на парковке перед складом почтовой компании FedEx на юго-западе города, недалеко от аэропорта. Очевидцы утверждают, что он стрелял из автоматической винтовки по сотрудникам, которые направлялись к машинам после завершения смены, а затем проник внутрь помещения. После прибытия на место стражей порядка мужчина покончил жизнь самоубийством.

Первоначально сообщалось о пятерых раненых, однако позже стало известно, что жертвами стрельбы стали восемь сотрудников FedEx. Шестерых пострадавших доставили в больницу, четверых из них госпитализировали.

Мотивы нападавшего остаются неизвестны.