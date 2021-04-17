Бойню на складе FedEx устроил экс-сотрудник компании

Как выяснилось, мужчина, расстрелявший в минувший четверг людей на складе почтовой компании FedEx в Индианаполисе (США, штат Индиана), был ее бывшим сотрудником.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента погибли восемь человек, еще несколько получили ранения. Стрелявший покончил с собой до прибытия сотрудников правоохранительных органов на место происшествия, напоминает ТАСС.

По предварительным данным, открывший огонь – 19-летний Брэндон Скотт Хоул. Как подтвердили представители компании FedEx, ранее от был сотрудником данного объекта, проработав там до 2020 года. Данных о том, был ли Хоул уволен из компании, пока не предоставлены. Мотивы стрелявшего также пока не выяснены.