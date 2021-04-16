В Техасе ликвидировали мужчину, устроившего стрельбу у аэропорта

Злоумышленник, который в четверг, 15 апреля открыл огонь возле аэропорта Сан-Антонио, был смертельно ранен полицией. Из-за инцидента воздушная гавань была закрыта.

Полицейские заблокировали аэропорт Сан-Антонио после того, как около 14:30 (около 22:30 по Москве) в полицию сообщили об автомобиле, который нарушая правила, направлялся в сторону воздушной гавани.

Когда полицейский остановил машину в одном из терминалов, водитель выскочил и открыл стрельбу. Ответным огнем злоумышленник был ранен. Позже он скончался в больнице. По предварительной информации, кроме преступника в результате инцидента никто не пострадал.

Полиция подозревает, что тот же самый гражданин несколькими часами ранее открыл огонь с оживленной эстакады на севере Сан-Антонио. У погибшего 40-летнего мужчины обнаружили пистолет и много боеприпасов. По некоторым данным, в прошлом у него были проблемы с психикой.