В результате стрельбы в Остине погибли три человека

В американском городе Остин (штат Техас) неизвестный открыл стрельбу, погибли три человека. Стрелок еще не обезврежен.

По данным местных СМИ, стрельба произошла на территории одного из многоквартирных комплексов на северо-западной окраине города. Прибывшие на место происшествия полицейские посоветовали жителям укрыться или покинуть этот район. Правоохранители предполагают, что инцидент носит "бытовой характер".

При этом, по сведениям полиции, стрелок все еще находится на свободе. В этой связи перекрыта одна из расположенных рядом улиц, пишет РИА Новости.

Сейчас на месте находится много полицейских (некоторые из них – в специальной защитной экипировке), а также сотрудники скорой помощи. Над местом происшествия барражириуют вертолеты.

Информации о личности стрелка, а также о его вероятных мотивах пока нет, отмечает ТАСС.

В этот же день в Техасе произошла авария с участием электромобиля Tesla. Машина, находясь в режиме автопилота, не вписалась в поворот и на высокой скорости врезалась в дерево, погибли два человека. Один из них сидел на пассажирском переднем сидении, второй – сзади. На месте ДТП возник пожар, на тушение которого ушло более четырех часов.