Два человека погибли в аварии с ехавшей на автопилоте Tesla

Двое американцев погибли в аварии в штате Техас, доверившись автопилоту Tesla, сообщает ABC13 со ссылкой на полицию округа Харрис.

ДТП произошло в вечером 17 апреля в Вудленде, пригороде Хьюстона. По предварительным данным, Tesla Model S 2019 года выпуска на высокой скорости вошла в поворот, вылетела с дороги и врезалась в дерево, после чего загорелась. Пожарным потребовалось около четырех часов на то, чтобы потушить электрокар, к тому моменту от него фактически ничего не осталось.

Жертвами аварии и последовавшего за ним пожара стали две приятелей 59 и 69 лет от роду. Один из них располагался на переднем пассажирском сидении, а второй позади, таким образом, за рулем машины никого не было. Собранные полицейскими данные указывают на то, что автомобиль управлялся автопилотом, притом что представители Tesla указывают на необходимость контроля дорожной ситуации со стороны водителя и призывают автовладельцев не терять бдительность, чтобы в любой момент перехватить управление.

Впрочем, в 2020 году Национальное управление по безопасности дорожного движения признало самодостаточность автопилота Tesla.