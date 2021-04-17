В Техасе проверка документов у водителя закончилась стрельбой

Два человека погибли и двое, в том числе полицейский, были ранены 16 апреля в Сан-Антонио, сообщает Associated Press.

В Америке не заканчиваются фатальные перестрелки между гражданами и полицией. В четверг, 15 апреля, у аэропорта Сан-Антонио после смертельного ранения погиб злоумышленник, остановленный полицией. В пятницу в этом же городе произошло еще одно громкое убийство с участием полицейского.

Страж порядка утром, 16 апреля остановил пикап с тремя пассажирами для обычной проверки документов. Некоторое время полицейский общался с водителем, но в какой-то момент мужчина достал пистолет и выстрелил в правоохранителя. Раненый в руку полицейский открыл ответный огонь и застрелил водителя и пассажира пикапа, а также ранил пассажирку.

Причины конфликта выясняются. Только за один день это уже второе громкое убийство граждан полицейскими в Америке. Ранее сообщалось о трагическом инциденте в Портленде, где полиция застрелила в парке неадекватного вооруженного мужчину.