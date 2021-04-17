Полиция Портленда застрелила в парке неадекватного американца

В штате Орегон в пятницу, 16 апреля, во время задержания был убит мужчина, который не подчинился требованиям правоохранителей бросить оружие.

По свидетельствам очевидцев, незадолго до трагического инцидента мужчина стоял без рубахи на перекрестке, вел себя неадекватно и блокировал движение. Сообщалось, что был вооружен. Позже странный гражданин дошел до парка, где его и пытались задержать прибывшие на место полицейские.

Агентство Associated Press приводит слова заместителя начальника полиции Портленда, который заявил, что сотрудники полиции застрелили белого мужчину возрастом около 30 лет. По некоторым данным, у убитого были проблемы с психикой.

Через два часа после инцидента к парку стали стягиваться горожане, недовольные полицейским произволом. Активных действий против стражей порядка никто не предпринимал, но желтую ленту, которой оградили место происшествия, митингующие разорвали. Полиция продолжает работать на месте. Обстоятельства происшествия уточняются.