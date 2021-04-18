Американцы выходят на протесты, требуя остановить полицейский террор

В американском штате Небраска неизвестный открыл стрельбу в торговом центре. Один человек погиб, двое пострадали. Личность нападавшего до сих пор неизвестна. Тем временем тысячи жителей США ополчились на полицейских.

В Бруклин-Сентер, несмотря на комендантский час, не утихают протесты. Сотни человек собрались около полицейского участка. Требуют остановить, как они это называют, террор. Точнее – полицейский произвол. Очередным "спусковым крючком" стало убийство 20-летнего афроамериканца. Женщина-полицейский застрелила его по ошибке неделю назад. Утверждает, что в стрессовой ситуации просто перепутала электрошокер с пистолетом. После этого очередной город в Миннесоте погрузился в хаос.

На акции выходят уже даже врачи. Призывают отказаться от применения слезоточивого газа и другого оружия. Положение дел в полиции называют кризисом:

"Убийство Данте Райта – это не единственный случай. И мы об этом знаем. А убийцы ходят безнаказанными. Мы должны объединиться. Мы должны бороться с этим беспределом".

Подбадривает протестующих скандальный Джесси Джексон. В прошлом – кандидат в президенты США, сейчас – преподобный.

На северо-западе США – в Орегоне – толпа вовсе не допустила полицейских до места преступления. Те хотели провести следственные действия, а вместо этого на пути встретили стену огня.

Количество протестующих в Орегоне по сравнению с Бруклин-Сентер небольшое. Ведь здесь застрелили не афроамериканца.

"Если мы хотим изменить полицию, нам нужны реформы. Давайте сделаем это вместе, начнем реформы. Этой профессии нужна помощь. Мы признаем, что мы не идеальны, что можем действовать лучше. Мы не хотим, чтобы ситуации, как с мистером Райтом или с другими, повторились", – заявляет шериф Дэвид Хатчинсон.

В Миннеаполисе и соседних городах тем временем усиливают меры безопасности. Близится итоговое заседания по делу бывшего офицера полиции Дерека Шовина. Его обвиняют в убийстве Джорджа Флойда, которого при задержании удерживали, прижав его шею коленом к земле. Если Шовина признают виновным, ему грозит до 20 лет лишения свободы.