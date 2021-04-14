Комендантский час в Миннесоте: гибель Данте вызвала бунт и ночи протестов

Прокуратура Миннесоты уже сегодня может повлиять на ход ежедневных массовых бунтов в штате. Предъявлять или нет обвинения уже уволившейся из полиции белой Ким Поттер будет чернокожий генпрокурор по просьбе чернокожего мэра. Так, по словам последнего, "будет непредвзято и честно". Впрочем, у полиции, которую покидают опасающиеся за свою жизнь офицеры, работы прибавляется с каждым часом – за минувший день более 70 арестованных бунтовщиков.

Жарко в пригороде Миннеаполиса становится еще до наступления комендантского часа. Полиция дает понять, что не будет церемониться с протестующими. В них летят светошумовые гранаты, и буквально облака слезоточивого газа окутывают улицу.

Бунтовщики у полицейских, как на ладони. Спецназ с окрестных крыш кучно стреляет по рядам демонстрантов.

Недовольных заранее предупреждали: протестовать можно только до наступления темноты. Потом свобода собраний отменяется, и разгонять всех будут жестко.

Полиция терпела две предыдущих ночи, но накануне терпение лопнуло. Силовики Миннеаполиса, похоже, достали весь арсенал спецсредств – светошумовые гранаты, резиновые пули и газ в ассортименте.

– Это был слезоточивый газ или перцовый спрей?

– Перцовый спрей!

Бунтовщики в Миннеаполисе опытные. Наготове запасы воды и молока, чтобы промывать глаза от газа. Но отпор такой жесткий, что литься начинают не только слезы. Первая кровь пролилась очень быстро: гранаты взрывается в лица человека. Он весь в крови.

Вызывать скорую бесполезно: в район, охваченный беспорядками, врачи не едут. Туда перебрасывают дополнительные подразделения национальной гвардии. В силовиков от недовольных летит все, что под руку попадется.

– Бросали кирпичи, фонари, пивные бутылки и банки. Все, что вы видите на этом столе, летело в наших людей сегодня. Такое поведение неприемлемо, и мы не будем это терпеть!

К журналистам не вышел начальник городской полиции. Он накануне уволился, как ушла в отставку и офицер, случайно застрелившая чернокожего Данте Райта.

Его машина привлекла внимание патрульных из-за просроченных номеров. Но оказалось у 20-летнего водитель в розыске за букет преступлений – грабеж, незаконное ношение оружия, сопротивление властям. Он и на этот раз пытался бежать. Его хотели остановить электрошокером, но офицер схватилась за пистолет.

– Я применю электрошокер. Шокер, шокер, шокер. О, черт! Я выстрелила в него!

Водитель смог проехать пару кварталов, но вскоре врезался в забор. Ранение оказалось смертельным.

"Девушка, которая была с ним, позвонила мне и сказала, что моего сына застрелила полиция. Он лежит на водительском сиденье без движения", – рассказала о печальной новости мать погибшего Данте Кэти Райт.

Интересы семьи убитого будет представлять тот же адвокат, который выбил небывалые 27 миллионов долларов компенсации для родственников погибшего в прошлом 2020 году здесь же в Миннеаполисе Джорджа Флойда. У двух семей оказалось много общего.

"Наша семья связана с семьей убитого Джорджа Флойда. Его девушка была учительницей моего погибшего племянника", – поясняет тетя погибшего Данте Наиша Райт.

Родственники убитых Флойда и Райта встретились на митинге. Семьи просили всех возмущенных о мирном протесте, но их не услышали. Погромы начались в Далласе и Сиэтле, Чикаго и Портленде.

В Портленде толпа подожгла полицейский участок. Пожарные смогли подъехать к зданию только под прикрытием спецназа. Возмущенные активисты движений за права чернокожих пообещали сжечь и дом офицера, от пули которой погиб 20-летний Данте Райт. Коллеги патрульной взяли жилище под охрану.

– Сэр, а почему так много охраны для убийцы? Если в моем районе будут проблемы, неужели вы также начнете охранять и мой дом? Вы защищаете убийцу.

Из-за угроз семью офицера вывезли из дома в безопасное место, все они взяты под госзащиту, но сегодня женщина может оказаться под арестом. Прокуратура решает, как квалифицировать случившееся.