Протесты и массовые убийства. Почему американцы не верят полиции

Сразу два инцидента со стрельбой произошли сегодня ночью в США. Жертвами стали как минимум восемь человек. Не утихают и протесты против полицейского насилия. В Чикаго правоохранители застрелили 13-летнего юношу, а в Колорадо офицер грубо арестовал женщину с деменцией.

Звуки выстрелов в отделении крупной логистической компании в Индианаполисе раздались в ночь с четверга на пятницу. Мотивы стрелка пока выяснить не удается, ведь он свел счеты с жизнью.

"По предварительной информации, предполагаемый стрелок покончил с собой здесь, на месте происшествия. После первичного осмотра территории мы обнаружили восемь человек с ранениями, соответствующими огнестрельным. Эти восемь человек были объявлены умершими здесь, на месте происшествия", – рассказал представитель полиции Индианаполиса Джене Кук.

По списку городов, где в последние недели из-за стрельбы случились трагедии, можно хорошо продвинуться в изучении географии США. В Техасе водитель врезался в терминал международного аэропорта Сан-Антонио, начал беспорядочно стрелять, и вскоре его ликвидировали на месте.

В понедельник трое взрослых и двухлетняя девочка пострадали в перестрелке в центре Сиэтла. В этот же день в Ноксвилле, штат Теннесси, школьник открыл огонь, и его застрелил полицейский. Особое внимание к гибели другого подростка от рук офицера. 13-летнего Адама Толедо застрелили во время задержания в конце марта. Поначалу полицейские утверждали, что юноша был вооружен. Теперь опубликованы кадры с нагрудной камеры участвовавшего в инциденте сотрудника. На месте происшествия действительно был найден пистолет, но непосредственно в момент гибели Толедо был безоружен.

"Я не знаю, было ли у офицера достаточно времени или нет. Все, что я знаю, – это то, что он обучен не стрелять в невооруженного человека, в невооруженного ребенка. Если полицейский попросил бросить пистолет и показать руки, и ребенок подчинился, то в него нельзя стрелять", – заявил адвокат семьи Толедо Адина Вейс-Ортиц.

В Миннеаполисе продолжается суд над экс-полицейским, которого обвиняют в непредумышленном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. А в пригороде, Бруклин-Сентер, не стихают протесты активистов BLM.

Они требуют разогнать полицию и ФБР после того, как в воскресенье офицер полиции застрелила 20-летнего афроамериканца Донте Райта. Отстраненная от должности Ким Поттер заявила, что хотела использовать электрошокер, но ошиблась и нажала на спусковой крючок пистолета. Как и в случае с гибелью Джорджа Флойда, Миннеаполис и его окрестности страдают от мародеров, в нескольких районах ввели комендантский час. Поттер обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Родные Райта увидели в этом притеснение цветного населения и требуют ужесточить обвинение.

"Меня спрашивают, чего мы хотим, и продолжают говорить о справедливости. Но, к сожалению, справедливости мы не увидим. Справедливо было бы, если бы наш сын постучал в дверь с широкой улыбкой, сел бы поужинать, поиграл со своим сыном. А я хочу, чтобы за убийство понесли ответственность. На все сто процентов – говорит мать Донте Райта Кэти.

Градус возмущения подогревает еще один инцидент в той же Миннесоте, когда белый мужчина на пикапе, пытавшийся скрыться от погони, протаранил полицейский автомобиль, но стрелять в него не стали, и даже не задержали, хотя Донте Райта в похожей ситуации убили.

А в Каролине белому мужчине, сержанту американской армии, после конфликта с чернокожим соседом пришлось на время уехать с семьей в безопасное место. У Джонатана Пентланда случилась перепалка с чернокожим молодым человеком, ходившим под его окнами. Из-за конфликта военного арестовали, но быстро выпустили под залог. Уже вскоре под окнами Пентланда собралась толпа чернокожих протестующих.

В паре "полиция-подозреваемые" уровень агрессии зашкаливает в обоих направлениях. В Колорадо на время судебного разбирательства отстранили от службы офицера, который грубо арестовал женщину с деменцией. Она забыла заплатить 14 долларов в гипермаркете. 73-летняя женщина, когда полицейский потребовал у нее остановиться, не поняла, что происходит. Мужчина повалил на землю пенсионерку, которая весит около 40 килограммов и очевидно не представляла для него опасности. Итог: многочисленные синяки и вывихнутое плечо.

"С момента, когда он подошел к ней на расстояние вытянутой руки, и до того, как он ее схватил, жестоко повалил на землю и надел на нее наручники, прошло всего 8 секунд", – поясняет адвокат Сара Шильке.

С момента инцидента прошел почти год, но офицер все это время оставался на службе. А пострадавшая женщина за это время так и не оправилась: ее рука до сих пор болит, а душевное состояние только ухудшается.