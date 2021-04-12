Стрельба в Сиэтле: четыре человека ранены

В городе Сиэтл, штат Вашингтон, США, четыре человека получили ранения в результате стрельбы. О происшествии сообщает местная полиция на своей странице в Twitter.

Как отмечается, правоохранители отреагировали на стрельбу около 15:25 по местному времени (1:25 понедельника по времени Москвы). К настоящему времени поступила информация о четырех пострадавших.

Стрельба произошла в центральном районе Сиэтла, сообщает телеканал KIRO 7. В результате стрельбы огнестрельные ранения получили девочка-подросток (она находится в критическом состоянии) и трое мужчин (врачи оценивают их состояние как удовлетворительное).

Стрелявшего пока не удалось задержать.