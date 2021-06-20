Стрельба в США: среди пострадавших – трехлетний ребенок

Два человека погибли и четверо пострадали в результате двух случаев стрельбы в Филадельфии. В одном случае пострадал маленький ребенок.

Первый инцидент произошел около 14:30 по местному времени (21.30 по Москве). Прибывшие на место происшествия после сообщений о стрельбе полицейские обнаружили двух раненых мужчин и трехлетнего ребенка. Взрослые, получившие по несколько огнестрельных ранений, впоследствии скончались. Состояние ребенка, получившего несколько ранений в ногу, оценивается как стабильное, передает РИА Новости.

Второй инцидент произошел в 19:30 по местному времени (2:30 воскресенья по Москве). В результате пострадали 3 человека, их жизни вне опасности. Ни в одном из двух случаев задержания подозреваемых произведено не было.