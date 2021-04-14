Беспорядки в Миннеаполисе: демонстранты требуют разогнать полицию и ФБР

В американском городе Миннеаполис (штат Миннессота) возобновились массовые акции протеста активистов за права афроамериканцев. Манифестанты требуют распустить силовые ведомства, а самих стражей порядка называют расистами.

В Миннеаполис вторые сутки подряд стягиваются силы национальной гвардии. Строго говоря, в городе объявлен комендантский час. Но не похоже, чтобы местных демонстрантов это хоть как-то заботило.

Не то карнавал, не то заклинание духов – вот так здесь началось шествие активистов за права афроамериканцев. Повод все тот же – гибель чернокожего мужчины Данте Райта от рук женщины-полицейской в минувшее воскресенье. Это произошло в пригороде, населенном пункте Бруклин Сентер. Ту женщину и ее непосредственного начальника уже уволили. Но этого мало, считают в мэрии Бруклин Сентер. Там предлагают вообще оставить дорожную полицию без оружия.

"Не думаю, что офицерам обязательно нужно оружие для того, чтобы проверять машины", – заявил Майк Эллиот, мэр Бруклин Сентер.

Перед демонстрантами выступают местные законодатели. Они заявляют, что полиция никуда не годится. "Хватит это терпеть!"

"Народ устал от этой чуши! Они собрались тут, чтобы заявить об этом. Полиция, которая вот так себя ведет, существует на наши деньги. Так давайте заберем эти деньги и вернем их людям!" – предложил Джон Томпсон, член Палаты представителей Миннесоты.

Кроме предложений распустить негодную полицию, звучат также призывы заодно разогнать и Федеральное бюро расследований. Демонстранты специально посетили местный офис ФБР, чтобы агенты бюро точно их услышали.

Демонстрации грозят стать бессрочными. Уже через две недели может быть вынесен приговор по самому громкому делу об убийстве полицейским чернокожего. Речь идет о гибели Джорджа Флойда от рук Дерека Шовина, которое, кстати, произошло здесь же, в Миннеаполисе.

Сегодня адвокаты полицейского вызвали свидетелем эксперта, который заявил, что Шовин поступал абсолютно правильно. Впрочем, прокурор не оставил от этих показаний камня на камне. Диалог прокурора Стива Шлейхера и эксперта по применению силы Барри Брода:

- Послушный человек просто сложил бы руки за спиной и отдыхал бы с комфортом. И не двигался бы.

- Отдыхал с комфортом?

- Или удобно лежал.

- Удобно лежал на асфальте?

- Да.

- Но он пытается сделать вдох, когда упирается в тротуар.

- Я описывал, как должен себя вести идеально послушный человек.

- То есть, когда человек пытается дышать при аресте – он непослушный?

- Нет

В мае прошлого года во время ареста Шовин надавил коленом на шею и спину Флойда, прижал его к асфальту и продержал его в таком положении почти восемь минут, после чего тот скончался. Защита пытается доказать, что Флойд и так бы умер: он был нездоров и находился под воздействием наркотиков. Обвинение настаивает на том, что здесь имело место именно хладнокровное убийство.