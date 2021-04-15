В США продолжаются протесты после гибели чернокожего от рук полицейского

В США не прекращаются массовые акции, вызванные гибелью афроамериканца от рук сотрудницы полиции в городе Бруклин-Сентер. Эту женщину уже уволили из полиции. Более того, сегодня ее арестовали и предъявили обвинения. Впрочем, протестующие не спешат покидать улицы.

Акции, спровоцированные гибелью чернокожего Данте Райта в Миннесоте, вырвались за пределы этого штата. В Портленде, штат Орегон, толпа активистов сожгла здание полицейского профсоюза.

При этом в самой Миннесоте в городе Миннеаполис выступления (по крайней мере, поначалу) проходили более спокойно. Кто-то начал размахивать перед машиной Нацгвардии свиной головой на палке. Но другие демонстранты сразу же потребовали прекратить этим заниматься.

Полицейская Кимберли Поттер, которая застрелила Райта, спутав шокер и пистолет, сегодня была арестована, ей предъявили уголовные обвинения. Она почти сразу же вышла под залог. Но, судя по всему, для большинства активистов важен сам факт ареста.

В Миннеаполисе прошла траурная акция в память о Райте. Среди выступающих – легенда борьбы американских чернокожих за гражданские права, преподобный Эл Шарптон. Он требует разобраться, за что офицера Поттер вообще держали в полиции.

"Когда вы смотрите на сам факт – вот ветеран полиции, которая отслужила там 26 лет, и она за это время не научилась различать электрошокер и пистолет – как она стала ветераном? Почему ее продолжали держать в полиции?" – вопрошает правозащитник Альфред Шарптон.

Выступил и мэр города Бруклин-Сентер (это в пригороде Миннеаполиса) – именно здесь погиб Райт. Он призвал граждан перестать громить все подряд.

"Я разделяю гнев сообщества, печаль и шок. И обращаюсь ко всем, кто требует справедливости. Ваши голоса были услышаны. Теперь весь мир смотрит на нас. И я призываю вас протестовать мирно, без насилия", – говорит мэр города Бруклин-Сентер Майк Элиотт.

Эти слова услышаны не были. Как только стемнело, демонстранты перешли к активным действиям и атаковали полицейских и силы Нацгвардии. Здесь это происходит регулярно с начала недели.

Параллельно в Миннеаполисе идет суд по делу о самом известном случае гибели афроамериканца от рук полицейского. Речь – об истории Джорджа Флойда, который умер вскоре после того, как был задержан офицером Дереком Шовеном в мае 2020 года. Обвинение утверждает, что именно действия Шовена привели к смерти Флойда. Защита привела эксперта, который заявил: не все так однозначно. Флойда погубила сердечная аритмия, вызванная в том числе наркотическим опьянением.

"Итак, у нас есть сердце, которое уязвимо, потому что оно слишком большое, требует много кислорода, и у него очень узкие сосуды. В организме присутствует наркотик метамфетамин, который увеличивает риск аритмии. Еще один препарат, фентанил, замедляет дыхание и снижает насыщение крови кислородом. В какой-то момент началась аритмия, а потом сердце вообще перестало перекачивать кровь", – объясняет судебный патологоанатом Дэвид Фаулер.

Впрочем, обвинение заставило эксперта признать: если бы полиция вовремя оказала Флойду помощь, тот мог бы и выжить.

"Итак, был промежуток времени между сердечным приступом и смертью. Как вы считаете, могли мистеру Флойду оказать помощь сразу после приступа? Было ли время на реанимационные процедуры? Ведь он не сразу умер?" – спрашивает прокурор Джерри Блэкуэлл.

"Немедленная медицинская помощь человеку, который перенес сердечный приступ, могла бы обратить этот процесс вспять. Да", – отвечает судебный патологоанатом Дэвид Фаулер.

Каким бы ни был приговор Шовену, в США ожидают, что любой вердикт запустит массовые акции протеста по всем Соединенным Штатам. В Нью-Йорке опасаются беспорядков, так что местную полицию заранее переводят на увеличенные 12-часовые смены.