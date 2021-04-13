Новый виток BLM: власти Миннесоты ввели комендантский час

Место действия Миннеаполис, штат Миннесота. Туда стянуты силы национальной гвардии плюс дополнительные подразделения полиции. Они пытаются удержать толпы протестующих от новых грабежей и нападений на местные полицейские участки. Днем ранее здесь в пригороде от рук стражей порядка погиб афроамериканец Донте Райт.

Позже была опубликована видеозапись того, как это произошло. Эти кадры тоже разозлили протестующих. На них видно, что на Райта пытаются надеть наручники. Он уворачивается, садится за руль, пытается уехать. А женщина-офицер стреляет в него в упор.

В полиции заявляют, что это всё просто несчастливое стечение обстоятельств: женщина хотела просто обездвижить нарушителя, но перепутала шокер со служебным пистолетом.

"Я посмотрел видео и выслушал, что говорили офицеры и думаю, что офицер хотела использовать электрошокер, но вместо этого выстрелила в мистера Райта. Насколько я могу судить, это была случайность, которая привела к трагической смерти", – заявил шеф полиции Тим Гэннон.

Манифестанты требуют немедленно наказать виновницу. Пока своего поста лишился глава местной администрации. Скандальная история уже распространилась на всю страну: журналисты потребовали комментария у Джо Байдена – тот, впрочем, не сказал ничего конкретного.

"Мы все видели это видео... Оно достаточно наглядно, конечно, было ли это случайным или преднамеренным еще предстоит определить во время расследования. Но я еще раз хочу сказать: нет абсолютно никакого оправдания грабежам и насилию", – заявил Джозеф Байден, президент США.

Только за первый день протестов в Миннеаполисе разграблено больше двадцати магазинов. Вероятно, Байден опасается, что мародерство захлестнет Штаты целиком: как случилось прошлым летом после гибели другого афроамериканца Джорджа Флойда. Тот, кстати, умер поблизости: в 16 километрах от того места, где застрелили Райта.

Как раз сейчас идет суд над Дереком Шовеном, офицером полиции, которого обвиняют в убийстве Флойда. Сторона обвинения зачем-то привела на заседание ближайших родственников покойного, которые демонстрировали его детские фото и рассказывали, каким тот парнем был.

"Он делал лучшие сэндвичи из бананов и майонеза и сэндвичи с сиропом. Потому что Джордж не мог готовить и не умел кипятить воду", – вспоминает трогательные моменты Филонайз Флойд, брат Джорджа Флойда.

Параллельно – нанятый эксперт рассуждал о чрезмерном применении силы – говорил, мол, неважно, что там полицейским предписывает инструкция: надо было понять, почему задержанный сопротивляется.

"Разумный офицер услышал бы, как мистер Флойд говорит, что страдает клаустрофобией и предложил бы ему какие-то альтернативы", – уверен Сет Стоктон, преподаватель криминологии в Университете Южной Каролины.

Его спрашивают: а как быть с заявлениями защиты, что Флойд явно находился под воздействием запрещенных веществ?

"Мистер Флойд был крупным человеком. И было достаточно оснований предполагать, что он – под воздействием алкоголя или наркотиков. Но нет, разумные офицеры должны были понять в такой ситуации, что они могут справиться с задержанным и без того, чтобы ставить ему на шею колено", – гнет свою линию Сет Стоктон, преподаватель криминологии в Университете Южной Каролины.

Сторона защиты ранее заявляла, что Джорджа Флойда с вероятностью сто процентов погубили наркотики: в его крови нашлось столько метамфетамина и фентанила, что если бы его тело обнаружили у него дома, очевидной причиной смерти назвали бы передозировку. Сторона обвинения привела своих экспертов, которые заявили – нет. Наркотики ни при чем.

"После изучения всех фактов и доказательств этого случая я могу с высокой степенью медицинской уверенности заявить, что Джордж Флойд умер не от сердечного приступа, и он не умер из-за передозировки наркотиками", – заявил Джонатан Рич, кардиолог.

Защита Дерека Шовина настаивала, что полицейский не делал ничего дурного: боролся с очевидно плохим парнем и в любом случае не виновен в гибели Флойда. Обвинение постаралось опровергнуть все эти пункты. Поверили ли присяжные – вопрос открытый: процесс вряд ли завершится раньше конца апреля.