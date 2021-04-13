Протесты в Миннеаполисе: женщина призналась, что стрельнула случайно

Смерть 20-летнего темнокожего молодого человека после выстрела женщины-полицейского в городке Бруклин-Центр вызвало новую волну протестов в Америке. Как выяснилось, женщина выстрелила в молодого человека, перепутав пистолет с элетрошокером.

Все началось с того, что днем, 11 апреля, полицейский экипаж остановил Даунта Райта из-за того, что молодой человек нарушил правила дорожного движения, сообщает "Интерфакс". В ходе разбирательств парень решил оказать полиции сопротивление.

Одна из полицейских достала оружие и выстрелила в молодого человека. Уже будучи раненым, Райт сумел уехать от полиции, но, преодолев несколько кварталов, не справился с управлением, врезался в другой автомобиль и погиб.

Позже женщина-полицейский сообщила, что произвела выстрел по ошибке. Она рассказала, что хотела воспользоваться электрошокером, но в суматохе перепутала безопасное устройство с огнестрельным оружием. Этот момент попал на камеру, которая была прикреплена на груди стрелявшей.

Однако это вряд дли успокоит возмущенных американцев. Из-за беспорядков в пригород Миннеаполиса ввели дополнительные силы национальной гвардии. Тем временем, волна недовольства захлестнула уже Нью-Йорк, Вашингтон и Бруклин. Активисты движения Black Lives Matter снова вышли на улицы в знак протеста против полицейского произвола.

Ранее в том же Миннеаполисе бурную волну протестов вызвала гибель 46-летнего темнокожего Джорджа Флойда от действий полицейских 25 мая 2020 года. Разбирательство по этому делу продолжается до сих пор.