Расстрелы в США: обыденность и национальный позор

В Америке продолжается то, что Джо Байден называет "национальным позором". Это бесконтрольная стрельба граждан друг в друга. Прямо на рабочем месте или в учебных заведениях. Массовые убийства продолжаются. Кроме того, не отстают и полицейские, которые сначала стреляют, а потом думают. Черные отвечают погромами и мощными протестами.

Белый Дом и следом за ним вся страна приспускают звездно-полосатые флаги. В США – траур по жертвам очередной бойни. Все немассовые расстрелы Америка просто не успевает замечать – так их много.

12 395 убитых из огнестрельного оружия с начала этого года. То есть 117 человек погибали в американских перестрелках ежедневно.

"Этому нужно положить конец, потому что происходящее — это национальный позор. И дело не только в массовых расстрелах. Каждый день в США происходит массовый расстрел, если принять во внимание всех, кто погибает на улицах наших городов и в сельской местности. Это позор нации, и этому надо положить конец", – заявил Джо Байден.

Эмоциональная речь Байдена, как и приспущенные флаги из-за трагедии в Индианаполисе, где бывший сотрудник почтового склада пришел с автоматом убивать тех, с кем раньше работал.

Убийца – 19-летний Брэндон Хоул. Полиции было не просто известно его имя, но и о склонностях молодого человека спецслужбы знали. В прошлом году на него в ФБР жаловались родители. Еще летом Хоул много говорил про убийства, а при обыске выяснилось, что неадекватный юноша хранит дробовик. Правда, ни под арест, ни на лечение его никто тогда не отправил.

"Главный вопрос, на который Америка ждет ответа, но нам до сих пор на него так и не ответили, как человек с психическим расстройством мог владеть оружием, как он взял эту винтовку и пошел убивать?!" – говорит Тед Уильямс, детектив отдела убийств округа Колумбия в отставке.

"Окружные прокуроры просто не занимаются исполнением уже действующих законов, и меня очень беспокоят планы по ужесточению контроля за нашим оружием. Почему его нужно отбирать у законопослушных граждан, которые в нем крайне нуждаются для самозащиты?" – возмущен Брайан Бабин, конгрессмен от Республиканской партии.

И такой пуленепробиваемый аргумент звучит на всех последних слушаниях в Конгрессе. Республиканцы – против инициатив администрации Байдена об ужесточении контроля за оборотом оружия. Он предлагает проверять покупателей тщательнее, выступает за ограничение числа стволов в одних руках.

"Конгресс должен активизироваться и начать действовать, Сенат должен начать действовать. Я никогда не перестану поддерживать запрет на штурмовое оружие и магазины емкостью более десяти патронов. Кому, скажите на милость, вообще нужно оружие с магазином на 100 патронов? Или на 40 патронов? Или на 20? Такого быть не должно. И я не сдамся, пока не добьюсь своего", – заявил Байден.

Байденовское "прощай, оружие", только подстегнуло его продажи. С приходом демократа в Белый дом американцы скупили еще 40 миллионов единиц. Сейчас у жителей США автоматов и пистолетов больше, чем самих жителей. В стране только зарегистрированных – 430 миллионов стволов.

Раздраженные полицейской жестокостью днем выступают спокойно. С наступлением темноты Миннеаполис, где накануне полицейский по ошибке застрелил афроамериканца, становится полем боя.

Если кто-то отделывается синяками, то другие после резиновых пуль не могут идти. Раненых и окровавленных после встречи с полицией уносят туда, где потише. Хотя в городе комендантский час и свобода собраний, пусть и с красным крестом, запрещена.

Город бунтует уже неделю после того, как полиция опубликовала эти кадры. Машину остановили за просроченные номера, а ее водитель оказался в розыске. 19-летний Данте Райт успел привлечься за грабеж, попытку душить человек. Еще незаконный оборот наркотиков и сопротивление властям. Вот и на этот раз он не дал заковать себя в наручники. Прыгнул за руль, а офицер схватилась, как ей показалось, за электрошокер.

Через несколько минут огнестрельное ранение в грудь станет несовместимым с жизнью. Водитель умрет, а офицер Ким Поттер объяснит: она перепутала пистолет и шокер. Такая смертельно опасная путаница в практике американских патрульных случается часто. 15 выстрелов по недосмотру за 20 лет. Хотя The New York Times наглядно объяснила, как мало общего у этих стволов. Шокер ярче, пистолет тяжелее.

"Да вы издеваетесь?! Человека убили во время проверки на дороге, потому что офицер полиции перепутала пистолет и электрошокер? Я должен смотреть на это и думать, как-то я перепутал соль с сахаром, я знаю, как это бывает? Речь не о том, что трагических ошибок не избежать, но, возможно, если бы полицейские не так быстро вытаскивали оружие, то может люди не умирали бы по ошибке", – подчеркнул Тревор Ноа, ведущий The Daily Show.

Ошиблась офицер, которая 26 лет служит в полиции. Она в день трагедии была, инструктором для молодых сотрудников, которые поехали с ней на задание. Женщина уволилась на следующий день, еще через день ее арестовали. Ким Поттер грозят 10 лет тюрьмы за убийство по неосторожности, а толпа не успокаивается.

От неблагодарных зрителей бутылкой по голове получил сотрудник СNN. Бунтарям не понравилось, как журналисты освещают их протест. Камеры сняли мародеров, которые под видом народного гнева с площадей пошли по магазинам. Грабили и продуктовые, и хозтовары. Выносили, все что могли унести.

В Миннеаполисе задержаны больше 100 человек. Протест захлестнул Америку от побережья до побережья. В Портленде и Сиэтле, Нью-Йорке и Чикаго жители вышли, возмущенные полицейской жестокостью.

Перцовый баллончик сделал водителя не таким разговорчивым, но, задыхаясь от спрея чернокожий офицер армии США, смог проговорить, что служит стране и не понимает, почему к нему так относятся.

Лейтенант Карон Назарио ехал со службы домой. Патрульным показалось, что он не остановился и решил от них убегать, военный заявил: проехал несколько лишних метров, чтобы общаться с полицией на освещенной части дороги.

"Когда офицер полиции приказал выйти из машины, лейтенант ответил, что боится выходить. И тогда офицер ответил: "И правильно делаешь". Вот что важно – ты должен боятся", – отмечает CNN.

"У меня сердце сжалось в этот момент. Мы хотим, чтобы наши взрослые дети возвращались домой, и возвращались живыми", – говорит Дана Дж. Питтард, генерал армии США в отставке

Не вернулся домой после встречи с полицией 13-летний Адам Толедо. Полицейским Чикаго показалось, что подросток причастен к стрельбе в спальном районе города.

Если замедлить видео, видно, что полицейский стреляет, когда подросток уже стоит, и стоит с поднятыми руками. Молодежь Чикаго вышла на улицы с требованием расформировать городскую полицию. В Портленде плакатов писать не стали, а сразу забросали один из участков бутылками с зажигательной смесью. В Миннеаполисе, пока бунтари отсыпались, управление полиции обнесли вторым кольцом заборов. Отгородиться – похоже, это единственный рецепт, который могут выписать власти от весеннего обострения насилия.