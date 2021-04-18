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Беспорядки в США 1 час назад

18 апреля 2021 20:39

Американские журналисты пожаловались на полицейские притеснения

Американские журналисты заявили, что их притесняла полиция во время протестов в Миннеаполисе, несмотря на запрет суда.

Под видом проверки документов у них отнимали оборудование и грубо задерживали, были и случаи избиения. Также сотрудников СМИ заставляли покидать зоны протестов и не давали снимать, отмечает "Россия 24".

В штате Миннесота уже шестой день подряд продолжаются беспорядки из-за того, что полицейские застрелили темнокожего мужчину, нарушившего ПДД и пытавшегося скрыться. Женщина-полицейский по ошибке вместо электрошокера выстрелила из настоящего пистолета.

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