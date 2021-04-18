Водитель метнул в нью-йоркских полицейских бутылку с горючкой

Полиция Нью-Йорка в субботу задержала водителя из соседнего штата Коннектикут, после того как он бросил в полицейских подожженный "коктейль Молотова".

В районе Бруклин 44-летний Лайонел Вирджил проехал на красный свет. Когда к его машине приблизились стражи порядка, он бросил в них бутылку с отбеливателем и быстро уехал. Полицейские догнали нарушителя, и мужчина бросил в них сосуд с зажигательной смесью.

Хотя фитиль горел, "коктейль Молотова" не взорвался, сообщили РИА Новости в полицейском департаменте.

Скрыться вновь мужчина не смог, так как врезался в припаркованные машины.

Вирджила арестовали, во время обыска его машины полицейские нашли еще три бутылки с зажигательной смесью.

Мотивы задержанного пока не ясны. Расследование вышло на федеральный уровень.