В США полицейский застрелил 13-летнего подростка, хотя тот уже бросил оружие и сдался.

Всё произошло в конце марта, но только сейчас эти кадры согласились показать родителям и общественности.

После выстрела полицейские попытались реанимировать мальчика, но было уже поздно.

А в Миннесоте мужчину, который напал на полицейских – протаранил их машину, одного из офицеров ударил молотком по голове – даже не стали задерживать.

Всё это произошло на фоне ещё одного скандала: в Колорадо полицейский грубо задержал женщину, которая страдает деменцией. Она забыла оплатить в магазине товары, сумма небольшая – 13 долларов. В итоге у неё вывих плеча, гематомы. Семья женщины подала на офицера в суд, передает телеканал "Россия 24".