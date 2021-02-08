В Пензе осудили серийного похитителя детского питания

В Пензенской области вынесли приговор серийному похитителю детского питания. Об этом сообщает ГТРК "Пенза" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

"36-летний мужчина прибыл в Пензу и с интервалом около часа и совершил кражи детского питания в пяти магазинах на территории областного центра", — сообщили в региональной прокуратуре.

Аналогичное преступление злоумышленник совершил в Кузнецке. Примечательно что похититель крал питание на основе козьего молока. Мужчине назначили 460 часов обязательных работ, ущерб составил 36 тысяч рублей.

Правоохранители проверяют задержанного на аналогичные кражи, совершенные в соседних регионах.