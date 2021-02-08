Японская подлодка столкнулась с торговым судном

Субмарина Сил самообороны Японии столкнулась с сухогрузом у южных берегов страны в Тихом океане, сообщает NHK.

Инцидент произошел около 11 часов по местному времени 8 февраля у мыса Ашизури (префектура Коти), когда подлодка типа "Сорю" поднималась на поверхность. По предварительным данным, под удар попал шедший под флагом Гонконга корабль, однако он не получил серьезных повреждений.

На корпусе субмарины остались вмятины, три члена ее экипажа получили легкие травмы, помощь им оказали на месте.

Министр обороны страны Нобуо Киси уже назвал инцидент "заслуживающим крайнего сожаления". В причинах произошедшего разбираются специалисты.