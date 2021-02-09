Японская подлодка лишилась связи после столкновения с сухогрузом

Столкнувшаяся с сухогрузом субмарина Сил самообороны Японии получила серьезные повреждения, ее экипаж более трех часов не мог доложить о произошедшем близ острова Сикоку, сообщает NHK.

Инцидент с 84-метровой подлодкой Canglong (проект "Сорю") произошел во время учебного похода в первой половине дня 8 февраля примерно в 50 километрах к юго-востоку от провинции Коти. Во время подъема на поверхность дизель-электрическая субмарина, экипаж которой состоит из 65 человек, столкнулась с ходящим под флагом Гонконга сухогрузом.

Первоначально сообщалось, что оба корабля получили незначительные повреждения, однако по прибытии в порт Коти выяснилось, что у Canglong сильно помята центральная рубка, погнут правый руль и повреждена антенна. Последнее обстоятельство стало причиной того, что капитан более трех часов не мог доложить начальству о столкновении.

Министр обороны Японии Нобуо Киси принес извинения в связи со случившимся, поскольку рыбаки и грузоперевозчики нередко сетуют на то, что военные корабли мешают им вести бизнес. Так, в июне 2019 года тральщик Сил самообороны Японии протаранил сухогруз в провинции Хиросима.