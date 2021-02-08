Пингвинам в Московском зоопарке устроили пенную вечеринку

Пингвинам Московского зоопарка устроили развлечение — пенную вечеринку. Сотрудники учреждения пояснили, что таким образом хотели заинтересовать птиц новым предметом и создать условия для дополнительной коммуникации.

На странице зоопарка в Instagram отмечается, что пингвины некоторые время наблюдали за мыльными пузырями. Затем они стали бегать за ними и лопать их клювом.

Сотрудники учреждения обратили внимание на то, что мыльные пузыри не представляют опасности для птиц.

Ранее жительница столичного зоопарка панда Диндин показала, как развлекается в зимних условиях. Она каталась с горки и валялась в снегу.