Дети устроили опасные игры возле полыньи

В Ивановской области очевидцы сняли на видео опасные игры детей. Ролик, на котором подростки гуляют и прыгают возле полыньи, опубликовали в сетевом сообществе "Пешком по Иванову". Инцидент произошел в районе Авдотьино, передает ГТРК "Ивтелерадио", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

"Даже собаки не подходят близко к этой полынье, боятся. Однако для этих детишек все ни по чем", – прокомментировал один из пользователей.

Как отмечают местные жители, совсем недавно на этом месте не было льда. Из-за сильного течения вода в реке замерзает только во время сильных морозов, которые как раз накрыли регион накануне.