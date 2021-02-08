"Манчестер Сити" не утратил интереса к Месси

Капитан "Барселоны" Лионель Месси по-прежнему входит в сферу интересов "Манчестер Сити". Лидер английской премьер-лиги собирается начать переговоры с аргентинцем.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Манчестер Сити" готов начать переговоры с Месси весной. Контракт футболиста с "Барселоной" истекает летом, и футболист вправе вступить в переговоры с другим клубом.

"Манчестер Сити" пытался заполучить Лионеля еще летом, но "горожан" отпугнула большая сумма отступных. Но после обнародования секретной информации о деталях последнего контракта аргентинца, Месси твердо решил покинуть "Барселону".