Рюкзак с бриллиантами: смерть Легкоступовой стала еще загадочнее

А была ли это случайность? История смерти популярной в прошлом певицы Валентины Легкоступовой обрастает все новыми деталями. Теперь следователи решили проверить действия врачей, которые пытались спасти звезду 1990-х. В чем же могут быть виноваты медики? И почему дело о смерти исполнительницы "Ягоды-малины" до сих пор остается таким неоднозначным и загадочным?

Новое заявление следствия словно старая песня о главном. Несчастный случай или преступление? На сей раз под подозрением врачи, лечившие Валентину Легкоступову. Уголовного дела нет, пока лишь проверка за проверкой. Поставить на паузу разбирательство не дает в том числе большой общественный резонанс. Гибель Легкоступовой становится все более загадочной.

На продолжении расследования настаивает и дочь погибшей певицы Анетта Бриль. Она уверена: смерть ее матери ‑ это не несчастный случай.

"Я у нее постаралась спросить: мама, у тебя, может, что-то болит? Нет, все хорошо. Вообще, никто и ничего не сказал, ‑ рассказывает Анетта Бриль. ‑ Она, получается, мамулька наша пролежала: в четверг мы приехали, и в пятницу, в ночь с пятницы на субботу мне позвонили и сообщили, что она впала в кому непонятной этимологии, и что ее переводят в больницу, в отделение, как я понимаю, в 13-ю больницу. Там ее прооперировали. И с тех пор, к сожалению, все".

О смерти заслуженной артистки России стало известно в середине августа прошлого года после свадьбы Легкоступовой с яхтсменом Юрием Фирсовым. Говорят, их медовый месяц перешел в злоупотребление алкоголем. Дочь артистки даже отвезла супругов в наркологическую клинику. Там врачи и обнаружили у Легкоступовой серьезную черепно-мозговую травму и множественные гематомы. Именно они и стали причиной смерти. Фирсов скрылся, как только выписался из больницы. Позже его задержали. На допросе он заявил, что певица сама повредила голову, когда упала в ванной. Сейчас говорит, что врачи, возможно, сработали не совсем качественно.

"Я сразу сказал: почему-то не провели МРТ человеку, который ударился головой, и это не было обнаружено и впоследствии в общем-то стало причиной смерти, ‑ подчеркнул Юрий Фирсов. ‑ Ну, комментировать я не могу, потому что мне запрещает это делать адвокат".

Совпадение или нет, но певицу доставили в ту самую больницу, где, по некоторым данным, проходил постоянное лечение Фирсов. В то же время почти сразу многие коллеги и близкие Легкоступовой заподозрили в причастности к ее гибели именно нового супруга. По одной из версий, в роковой вечер, когда певица поскользнулась в квартире и получила серьезную травму головы, Фирсов мог спровоцировать конфликт, который и закончился так трагически.

"Мое личное мнение, ‑ подчеркивает дочь певицы, ‑ если бы этого человека не было в жизни мамы, мама бы сейчас просто была жива, была бы с нами. И нам бы не пришлось проходить через весь этот ужас, через который мы сейчас проходим".

Масла в огонь подлили и страсти вокруг наследства, в частности, таинственного рюкзака с бриллиантами и деньгами. Яхтсмен уже заявил, что это его добро. Родственники Легкоступовой и их адвокаты посчитали такое поведение странным.

Ранее родственники говорили, что незадолго до кончины Легкоступова, якобы, получала угрозы от Фирсова, а на ее теле были синяки и ссадины. Но эксперты тогда не нашли признаков насильственной смерти и пять раз отказывали в возбуждении уголовного дела. После того, как ситуацию взял на личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, в ведомстве сообщили, что прошлые решения были "неполными".

Очередная экспертиза должна оценить действия врачей, боровшихся за жизнь Легкоступовой. После этого, видимо, следователи смогут дать окончательный ответ: возбуждать дело или нет. Родственники пока не отступают.

"Мое дело очень сложное, но оно правильное. Я хочу добиться правды, я хочу, чтобы виновные в смерти моей мамы были наказаны", – настаивает Анетта Бриль.

По словам родственников звезды, бывшему супругу словно выгодно, чтобы крайними были врачи. Ведь тогда он как бы вообще ни при чем. Пока Фирсов дал показания лишь как свидетель. Коллеги Легкоступовой опасаются, как бы яхтсмен вообще не уплыл от ответственности. По некоторым данным, у него есть недвижимость за границей. А потому допросить его в очередной раз у следователей может не получиться.