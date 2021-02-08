Захарова указала Латвии на предвзятость и надуманность

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала запрет Латвией ретрансляции канала "Россия-РТР" на территории страны. По ее словам, такое решение расценивается как политический демарш, который грубо нарушает международные обязательства Риги по обеспечению свободы слова.

Захарова обратила внимание на то, что каналы ВГТРК уже не первый год подвергаются в Латвии ограничениям под надуманными предлогами. Ведущим телепрограммы "60 минут" вменяется то, что они якобы разжигали ненависть и клевету. При этом в МИД обращают внимание на то, что данная передача является дискуссионной, а для нее характерны резкие высказывания, сообщается на сайте ведомства.

Российская сторона считает обвинения Латвии предвзятыми и политически ангажированными. На это указывает то, что Рига никак не реагирует на похожий контент западных информационных источников.

На Смоленской площади считают, что такими действиями Латвия хочет искоренить российские и русскоязычные СМИ, инакомыслие. При этом страна пренебрегает правами тех, кто говорит на русском языке.

МИД России призывает международные организации и правозащитное сообщество должным образом отреагировать на действия Латвии.

О запрете ретрансляции телеканала "Россия-РТР" сообщил в Twitter председатель национального совета по электронным средствам массовой информации Ивар Аболиньш. Осуществлено это решение будет с 15 февраля. Ограничения будут действовать на протяжении года.