В Латвии призвали к бойкоту оператора Tet после отключения российских каналов

В Латвии призвали жителей страны бойкотировать крупнейший кабельный оператор Tet после скандального решения отключить ретрансляцию ряда российских телеканалов. Противники решения отмечают, что оно противоречит принципам свободы. С призывом выступила партия "Русский союз Латвии".

Как заявил РИА Новости сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов, зрители отключенных российских телеканалов не собираются переходить на латышские.

По его словам, аудитория российского телевидения не будет смотреть телеканалы на латышском, или украинском или английском языках. «Русские Латвии уйдут в интернет», – сказал он.

Однако Tet сохраняет монополию по доступности в сельской местности и в малых городах (51% акций компании принадлежит государству), поэтому зачастую именно этим оператором пользуются малообеспеченные и пожилые люди.

Митрофанов назвал это проявлением глупости латышской политической элиты, навязывающей новые ограничения на использования русского языка в Латвии.

Власти стран Балтии неоднократно препятствовали работе российских СМИ. В Министерстве иностранных дел России заявляли о явной скоординированной линии этих государств.

"Подобные случаи наглядно демонстрируют, чего в реальности стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова", – отмечали в российском МИД.