Столкновение пяти автомобилей на Кубани: один человек погиб

Массовая авария с погибшим и пострадавшими произошла вечером, 8 февраля в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, на автодороге Темрюк – Краснодар – Кропоткин в районе поселка Двубратский столкнулись два легковых автомобиля, автобус "ПАЗ", грузовик и бензовоз.

Погиб водитель автобуса, транспорт ехал без пассажиров. Еще три человека получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Бензовоз в результате столкновения опрокинулся, произошел разлив горючего. На месте ДТП работают сотрудники полиции и МЧС, организовано реверсивное движение.

Предположительно авария произошла из-за того, что один из водителей, двигаясь на высокой скорости, попал в занос. Обстоятельства происшествия уточняются.