Жители Ставрополья спасли микроавтобус из снежного плена

Туман, метель и снегопад создали немало проблем на дорогах Ставропольского края. Так, на трассе Сергиевское – Северное микроавтобус съехал в кювет и увяз в снегу. Очевидец сообщила об этом на странице местного паблика, опубликовав видео с места ЧП.

"Практически никто не останавливался. Огромное спасибо водителю "КамАЗа" и трактора, которые, помогли заставшему мужчине", – говорится в сообщении. "Как здорово, что есть люди, которые не проходят мимо. Дай им Бог здоровья. Молодцы, что решили помочь", – прокомментировали пользователи.

Напомним, ранее ГТРК "Ставрополье", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", сообщала, что непогода спровоцировала несколько крупных ДТП.