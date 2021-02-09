Трагедия на Алтае: семьи погибших получат компенсации

Семьям погибших из-за схода снега на станции Смазнево выплатят компенсации. В понедельник утром они отправились туда, чтобы убрать снег с зернохранилища.

Первое, что увидели пришедшие сюда родственники – это спасателей, врачей и сотрудников полиции. А затем кто-то услышал: "Есть погибшие".

Сейчас попасть на территорию невозможно. На месте работают сотрудники Следственного комитета. Но местные жители рассказали: мужчины убирали снег с крыши зернохранилища. И совершенно такое же стоит по соседству. Видно, что здание невысокое. Но площадь крыши очень большая. А на выходных как раз выпало много снега.

Снег был мокрый. Как только крышу начали чистить, вся масса лавиной рухнула вниз и утянула за собой мужчин.

На кадрах Следственного комитета на переднем плане видно то самое зернохранилище. Слой снега на крыше был больше метра. Убирать его отправили восемь человек. Александр Жмакин опоздал на работу буквально на 10 минут – и это спасло ему жизнь.

"Когда подходил, увидел, что сошел снег. Двоих человек я сразу увидел, куда упали. Выкопал сразу. А остальных... вышел на гору, никого нет. Покричал. Никто не отзывается. Двоих выкопал. Начали втроем выкапывать остальных", – рассказывает Александр Жмакин, сотрудник СПК "Фрунзе".

Четверых спасти не удалось. Но один мужчина все же остался жив. Его доставили в городскую больницу Заринска.

"Состояние поступившего тяжёлое, стабильное. Больной в сознании", – сообщила Татьяна Дурновцева, и.о. главного врача КГБУЗ "Центральная городская больница г. Заринска".

Семьи погибших получат компенсацию от работодателя. "С директором переговорил. Там, где есть на иждивении, то есть в одной семье, тем он планирует двести тысяч. Остальным семьям по сто тысяч единовременной помощи. По крайней мере, на первом этапе так", – заявил Александр Лукьянов, заместитель председателя правительства Алтайского края.

Также СПК возьмет на себя расходы по погребению погибших. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье нарушение правил охраны, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.