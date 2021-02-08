Появилось видео с места гибели четырех человек, засыпанных снегом с крыши

Следственный комитет обнародовал кадры, сделанные на месте трагедии, произошедшей утром в понедельник, 8 февраля, в Заринском районе Алтайского края.

В настоящее время известно, что люди проводили работы по очистке крыши зерносклада на территории станции Смазненво.

В какой-то момент произошел сход снега, под завалом оказалось восемь человек. Четверо из них погибли, еще четыре человека пострадали, у двоих травмированных диагностированы повреждения средней степени тяжести.

Сотрудники СК РФ уже возбудили дело по статье о нарушении правил охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Как сообщалось ранее, губернатор региона Виктор Томенко поручил оказать помощь пострадавшим.