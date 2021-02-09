Новый рыболовецкий траулер выходит на просторы Тихого океана

Из Балтийского моря в Тихий океан. Траулер-сейнер "Василий Каплюк" прибыл на Камчатку. В торжественной церемонии встречи приняли участие Владимир Солодов, министр рыбного хозяйства региона и председатель Рыболовецкого колхоза.

Рыболовецкий колхоз – лидер в России по строительству новых судов. Это современное судно построено на Калининградских верфях. Названо в честь человека, чье имя известно не только Камчатке. Траулер "Василий Каплюк". Теперь он будет работать в северных водах.

"Василий Михайлович прошёл долгий славный путь, практически 60 лет он отработал на Камчатке в нашей отрасли. Начинал он с матросов, работал потом капитаном на больших промысловых судах, был капитаном порта и последние годы он работал на нашем предприятии. Это удивительный человек, высокий профессионал. Я абсолютно убеждён, что новое судно будет с честью носить его имя", – считает Сергей Тарусов, председатель рыболовецкого колхоза.

"Василий Каплюк" – это третье судно, пришедшее в колхоз с февраля прошлого года. На Камчатке уже активно работают "Ленинец" и "Командор". Они построены в рамках технического перевооружения. Но на этом планы рыболовецкого колхоза не заканчиваются. После того, как новые современные судна приступили к промыслу и начали показывать результаты, вопросы об их эффективности были полностью сняты. За рейс уловы могли достигать четырехсот тонн.

"Работа на рыболовном флоте – это очень далеко от того стереотипа, который у нас есть. А это на самом деле ответственная, очень высококвалифицированная и достойно оплачиваемая работа. Колхоз имени Ленина – это лидер в России по строительству новых судов. В планах дальше – строительство судов и на территории Камчатского края, и работа вот таких предприятий позволит нам на Камчатке развивать и судостроение и судоремонт. Создавать новые рабочие места и создавать устойчивый рост экономики", – уверен Владимир Солодов, губернатор Камчатского края.

За последнее десятилетие на полуострове были построены и модернизированы заводы с новейшим оборудованием. Их цель – выпуск высококачественной рыбной продукции. Увеличены и мощности производства. Создано около четырех тысяч рабочих мест. Наблюдая внимание к рыбной отрасли, в ней хотят работать всё больше молодёжи. И впереди главную экономическую сферу Камчатки ждет серьёзное развитие.