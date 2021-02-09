Цена биткоина опять повышается

Стоимость самой популярной криптовалюты вновь бьет исторический рекорд. В пике стоимость биткойна достигала отметки в 47,550 тысячи долларов, сообщает ТАСС.

Котировки растут на новостях о том, что американская компания Tesla инвестировала 1,5 млрд долларов в криптовалюту. Компания также сообщила, что в ближайшем будущем планирует принимать биткойны в оплату за свои продукты.

Цена биткоина растет с осени 2020 года. Криптовалюта, еще год назад стоившая около 8 тысяч долларов, 9 января обновила исторический максимум, подорожав до 41 тысячи за единицу. Однако уже ближе к концу января биткоин всего за сутки обвалился почти на четверть — до 30,5 тысячи.

Рост курса поднял интерес россиян к производству биткоинов. В этом заключается особенность системы: единого центра, отвечающего за "эмиссию" виртуальных денег, не существует, а пользователи могут самостоятельно "добывать" монеты.

Пользователи весьма часто забывают пароли от криптокошельков. По данным компании Chainalysis, из всех существующих сейчас 18,5 миллиона биткоинов по тем или иным причинам потеряны около 20% (на сумму почти 140 миллиардов долларов).