В Вирджинии неизвестный открыл стрельбу в госучреждении

Полиция города Норфолка в понедельник, 8 февраля около 16:00 (около полуночи по Москве) получила сообщение о выстрелах, которые прозвучали в одном из офисов Управления соцобеспечения.

На данный момент с места происшествия поступают противоречивые данные. Как сообщает FOX8, в результате стрельбы пострадали два человека. Один из них – подозреваемый. О степени тяжести ранений и о личностях пострадавших пока ничего неизвестно. На входе в управление разбиты стеклянные двери.

К зданию учреждения, где произошел инцидент, стянуты серьезные силы полиции – около 20 машин и десятки человек личного состава. На месте происшествия находятся пожарные машины и бригада скорой помощи.

Представители полиции Норфолка уточнили, не ищут других подозреваемых. Расследование продолжается, обстоятельства происшествия выясняются.