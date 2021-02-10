Неизвестный открыл стрельбу в американской клинике

Пациенты клиники в городе Буффало подверглись обстрелу во вторник, 9 февраля. По предварительным данным, несколько человек получили ранения, возможно, есть убитые, сообщает Associated Press.

Начальник местной полиции рассказал, что стрельба имела место в клинике Allina. Но незадолго до полудня (около 21:00 по Москве) ситуация была взята полицией под контроль и гражданам больше ничего не угрожает.

По словам стражей порядка, подозреваемый арестован, но подробностей полиция пока не раскрывает. Нет точной информации и по количеству пострадавших и их состоянию. Известно, что несколько человек поле инцидента были доставлены в больницу Роббинсдейла. Возможно, есть жертвы, но официально это пока тоже никто не подтвердил.

Видеозаписи, сделанные с квадрокоптера почти через два часа после происшествия свидетельствуют о том, что обстановка вокруг клиники спокойная. На фасаде разбито несколько стекол. Обстоятельства, причины и последствия происшествия уточняются.