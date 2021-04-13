Трагедия в американской школе: один погибший, один раненый

Причины конфликта, которые привели к трагедии в школе города Ноксвилла, пока не ясны. Полиция сообщает об одном убитом мужчине и раненом полицейском. Злоумышленник задержан.

Как сообщает Associated Press, в понедельник, 12 апреля, в полицейский департамент Ноксвилла поступило сообщение о молодом человеке, который находился в школе с оружием. Прибывшие на место стражи порядка попали под обстрел неизвестного. Один из правоохранителей получил ранение и впоследствии был госпитализирован. Его состояние оценивается, как удовлетворительное. Пострадавший находится в сознании.

В сети появились кадры, на которых, предположительно, запечатлен момент задержания стрелявшего. Полиция сообщила об аресте преступника, но его личность и мотивы пока не раскрываются.

На месте преступления было обнаружено бездыханное тело мужчины. О его личности информации тоже не поступало. Других жертв и пострадавших в школе, по предварительным данным, нет. Учащихся после происшествия отправили домой. Расследование трагического инцидента продолжается.