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Стрельба в Америке 51 минуту назад

12 апреля 2021 23:57

В штате Теннесси произошла стрельба в школе, есть раненые


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В Ноксвилле несколько человек, в том числе и один полицейский, получили ранения в результате происшествия, случившегося в средней школе. Возможно, среди пострадавших есть жертвы.

Департамент полиции Ноксвилла подтвердил, что в понедельник, 12 апреля, во второй половине дня несколько человек получили огнестрельные ранения в результате инцидента, который случился на бейсбольном поле во дворе школы, сообщает nbc11news.

На данный момент здание школы взято под охрану, ученики, не участвовавшие в инциденте, отпущены домой. Идет расследование. Судя по тому, что полиция Ноксвилла рекомендует горожанам избегать этого района, преступники могут быть на свободе. Обстоятельства происшествия уточняются.

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