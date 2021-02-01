Пациент устроил стрельбу в феодосийской поликлинике

Пациент городской поликлиники в Феодосии устроил стрельбу рядом с учреждением. Причиной ЧП стал конфликт между двумя посетителями медучреждения в очереди. Они продолжили выяснять отношения за пределами больницы. В результате один из мужчин достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов. Об этом сообщает ГТРК "Севастополь", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", со ссылкой на руководителя медицинского учреждения.

По словам главного врача феодосийского медцентра Андрея Вербова, полицейских вызвала служба охраны. Сотрудники правоохранительных органов задержали участников конфликта. Граждан госпитализировали в горбольницу.

В настоящий момент уточняются подробности инцидента. Комментариев от силовых органов пока не поступало.