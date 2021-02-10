Стали известны подробности стрельбы в американской клинике

По данным местных властей, огонь в медучреждении города Буффало открыл 67-летний мужчина, недовольный качеством оказания ему медицинским услуг. В результате происшествия пять человек было ранено, один пострадавший скончался в больнице.

Нападение на пациентов и персонал клиники Allina произошло утром, 9 февраля. К полудню подозреваемый, которого зовут Грегори Пол Ульрих был задержан.

По данным Associated Press, мужчина имеет довольно скандальный характер и уже не первый раз попадает в поле зрения полиции из-за конфликтов с персоналом медучреждения. В частности, суд незадолго до происшествия запретил ему вступать в контакт одним из врачей клиники.

Ульрих не ограничился стрельбой – взрывотехники ФБР обнаружили в клинике и в гостинице, где остановился подозреваемый, предметы похожие на взрывные устройства. Собирался ли он привести их в действие, не сообщается. Цель, которую преследовал неуравновешенный мужчина, выясняет полиция.