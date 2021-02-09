Герои со школьной скамьи: моршанские школьники спасли от гибели двух взрослых

За спасение человека полагается награда, и сегодня ее вручили моршанским школьникам. Ученики седьмой гимназии проявили похвальное благородство – спасли от гибели двух мужчин. И хотя сделать это оказалось несложно, ребят уже именуют героями.

Кто бы мог подумать, что всего одна долька мармелада может стать той самой спасительной пилюлей. А дело было так: 24 января два друга Романа возвращались со школы. И вот они заметили пожилого человека, который находился практически без сознания. Как выяснилось, мужчина страдал диабетом, у него резко упал уровень сахара.

Мальчишки не растерялись, сбегали в ближайший магазин, купили сладости, а затем позвонили дочери пенсионера. Благодаря такой оперативности медицинская помощь мужчине не потребовалась.

"Действительно каждая минута дорога в этот момент и, не будь их рядом, может быть, человека уже и в живых бы не было. Все привело бы к гипогликемической коме, а потом из нее очень тяжело человека вывести", – поясняет Наталья Литовченко, медсестра гимназии №7.

Всю серьезность последствий Роман Бояринов и Роман Зайцев в тот момент не осознавали. Уверены лишь в одном: они никогда не смогут пройти мимо и остаться равнодушным к тому, кто оказался в беде.

"Мы всегда помогаем больным животным, мы любим природу. Вообще не удивил такой поступок. Он у меня по своей натуре очень добрый человек. Он уже у меня мужчина, и я стараюсь воспитывать его, как настоящего мужчину", – рассказывает Ольга Зайцева, мама Романа.

Достойный пример сверстникам подала и славная компания девятиклассников – Никита Бояринов, Артем Лосев, Дмитрий Зебрев и Максим Выборнов. Он, правда, чуть младше товарищей, но в высоких порывах души им не уступает. Сценарий тот же: морозная погода и мужчина на снегу в бессознательном состоянии. Ребята сразу набрали 112, а пока ждали помощь, вспомнили все, чему учили на уроках ОБЖ.

"Даже смутило то, что вот люди проходили, проезжали и даже не обращали внимания. Помню, проехала "Газель", в ней сидели люди и усмехнулись, посмеялись над тем, что мы на самом деле помогли человеку", – вспоминает Никита Бояринов, ученик гимназии №7.

На фоне такой позиции общества поступок школьников, конечно, выглядит подвигом. Так что руководители города и школы сочли своим долгом лично пожать руку героям нашего времени.