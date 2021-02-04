Карельские подростки получили награды за спасение тонущего ветерана ВОВ

Двоих карельских школьников наградили за спасение ветерана ВОВ. Ребята из села Ведлозеро получили памятные медали МЧС России и Совета Федерации.
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков поделился в социальных сетях историей о мужестве учеников седьмого класса Тимофея Кириллова и девятого класса Дмитрия Сухнина.
Происшествие случилось в мае 2019 года, информирует ГТРК "Карелия", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24". Возвращаясь домой из школы, ребята услышали крики с озера. На глубине дрейфовала лодка, а в воде звал на помощь человек. Подростки узнали его голос, это их сосед ветеран войны Трифонов Иван Николаевич.
"Юноши не растерялись: Тимофей побежал домой за веслами, а Дима направился к берегу водоема. И уже через несколько минут вместе с рыбаком они помогли ветерану выбраться из воды", — рассказал глава республики.