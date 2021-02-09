Голодные и холодные: верблюдицам из воронежского цирка нашли новый дом

В Нижегородской области нашли дом двум замерзающим и голодным верблюдицам, которые застряли в Воронежской области в цирке-шапито "Алле". Об этом сообщает ГТРК "Воронеж" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Одно из животных будет жить в нижегородском конном клубе "Кантри", а вторая самка – на конном ранчо "Аванпост" в Можайске. Сотрудница центра реабилитации лошадей при клубе Светлана Козикова и Евгений Козиков, который занимается лошадьми на ранчо, выкупили верблюдиц. Неравнодушные помогли собрать средства для транспортировки животных.

Напомним, цирк, в котором выступали животные, из-за пандемии не мог гастролировать. Поскольку верблюдиц нечем было кормить, владельцы цирка объявили о продаже. О троих замерзающих животных стало известно в начале декабря 2020 года. Сейчас самки здоровы и состоят на учёте в системе "Меркурий". О хозяевах третьей верблюдицы ничего не известно.