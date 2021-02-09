В Тюмени в ходе ДТП автомобиль отбросило на 10-летнего школьника

За прошедшие сутки в Тюменской области произошло семь ДТП. В ходе одного из них пострадал ребёнок, сообщает ГТРК "Регион-Тюмень" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

"Nissan и Opel столкнулись на перекрестке Тобольский тракт и Ушакова, от удара один из автомобилей отбросило на 10-летнего мальчика, стоявшего на тротуаре в ожидании зелёного светофора. Предварительно, у школьника ушибы. Обстоятельства ДТП выясняются", – отметила начальник отделения пропаганды областного УГИБДД Анжела Борисова.

Напомним, что также в ходе наезда на переходе по улице Бориса Опрокиднева пострадала девушка. Водитель светлой LADA Largus уехал с места происшествия. Правоохранители заявили, что номер автомобиля уже установлен.