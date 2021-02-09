Лекарственная блокада: семь уральских сел остались без аптек

Семь сел Белоярского района Свердловской области остались без лекарственного обеспечения. Сеть муниципальных аптек в районе закрылась. Льготники остались без жизненно важных препаратов. Единственную аптеку утром жители брали штурмом, но двери остались закрыты.

Выяснилось, что работники аптек сегодня просто не вышли на работу. Они утверждают, что товара нет, полки пусты. Тем более, зарплату провизорам не платили с ноября. Кроме того, их еще вынуждают увольняться.

"До слез обидно, что столько лет мы проработали и нас, можно сказать, выгнали просто-напросто, пнули и все", – говорит фармацевт Татьяна Колясникова.

Директору аптечного муниципального предприятия грозит уже уголовная ответственность, за отсутствие лекарств в аптечной сети он не раз привлекался к административному наказанию.

"Вопиющий случай, чтоб столько мер реагирования было в отношении одного должностного лица. Выявлены многочисленные нарушения, в том числе факт невыплаты заработной платы. Максимальная санкция – это лишение свободы сроком на два года", – сообщил Белоярский межрайонный прокурор Генрих Гулиев.

Отметим, что в Белоярском районе более тысячи жителей имеют тяжелые заболевания. Теперь им придется ездить за лекарствами в соседний район, передает ГТРК "Урал" в эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24".

При этом в августе 2020 года белоярские депутаты выделили из муниципального бюджета 3,5 миллиона рублей для закупки необходимых лекарств. Однако средства до аптечных складов не дошли. Позже проблемой занялись журналисты. Власти пообещали – в ближайшее время открыть центральную аптеку в районе.