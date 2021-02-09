Пять человек сгорели заживо в частном доме в Сыктывкаре

Жертвами пожара в частном доме в Сыктывкаре стали пять человек: троих обнаружили во время тушения, тела еще двоих – во время разбора завалов, сообщили в региональном управлении МЧС.

ЧП произошло ранним утром 9 февраля на улице Старовского. Пожарные прибыли к деревянному дому немногим после шести часов утра, к тому моменту одноэтажная постройка полностью была объята пламенем. Справиться с огнем удалось только через два часа, когда дом выгорел полностью.

При пожаре, площадь которого составила 49 квадратных метров, погибли пять человек, детей среди них нет.